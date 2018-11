Tusindvis af karper dør under mystiske omstændigheder i Irak

Fiskeavlere i det sydlige Irak er blevet mødt af et syn af massedød blandt karper. Årsagen er endnu uklar.

Irakiske fiskere syd for landets hovedstad, Bagdad, står efterladt med mange spørgsmål efter at have fundet tusindvis af døde karper flydende i deres bassiner eller skyllet op på floden Eufrats bredder.

Bunkevis af de døde fisk kunne fredag ses under en stor betonbro sammen med plastikposer og et par bildæk, ligesom at de dækkede hele overfladen i det nærliggende vand.

Og på dambrugene i byen Saddat al-Hindiyah cirka 80 kilometer syd for Bagdad flyder livløse karper rundt i store klumper.

Fiskeavleren Hussein Faraj frygter, at karperne er blevet forgiftet.

- Nogle siger, at det er på grund af sygdom. Andre siger, det skyldes kemikalier, siger han.

- Vi venter på, at regeringen kommer med en løsning, eller at vandet bliver undersøgt. Vi er bange for, at vandet også kan forgifte os i løbet af de kommende dage.

Massiv vandforurening har allerede en gang tidligere i år ramt Irak. I sommer blev 100.000 indbyggere i den sydlige by Basra således indlagt på hospitalet som følge af forureningen.

Også der var fiskeavlere chokerede over pludselig at se deres fisk dukke op i vandoverfladen døde.

Lederen af landbrugsenheden i Saddat al-Hindiyah, Jaafar Yassin, fortæller fredag, at cirka 90 procent af alle fisk på dambrugene i byen er døde.

- Denne sygdom er et mysterie. Det er ukontrollabelt, siger han.

Det store tab har efterladt fiskeavlerne vrede.

- Jeg ejer 28 bassiner og har 50.000 fisk i dem. Jeg anslår, at jeg har tabt cirka 80.000 dollar (godt 522.000 kroner, red.) som følge af sygdommen, siger fiskeavler Hussein al-Husseini.

Også hans kollega Anas Nuhad har mistet mange fisk.

- Jeg havde 70.000 fisk i disse bassiner - de er alle sammen døde, siger han.

- Hvor skal jeg nu få fisk fra? Alle spiser fisk. Der er så mange mennesker og så mange familier, der lever af denne industri.

Ifølge tal fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation fra 2016 bliver der hvert år opdrættet 29.000 ton fisk i Irak.

