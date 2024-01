Tusindvis af migranter meldes anholdt i Rusland

Politiet i Rusland har mandag anholdt tusindvis af migranter i såkaldte nytårsrazziaer på tværs af landet. Flere står til udvisning.

Det skriver russiske medier mandag ifølge Reuters.

I storbyen Sankt Petersborg blev omkring 3000 migranter anholdt i en indsats, der skete "for at forebygge kriminalitet", skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Ifølge RIA er der i alt mere end 100 personer, der nu står til at blive udvist.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det russiske medie Sota melder, at en mand fra Tadsjikistan er blandt de anholdte i hovedstaden Moskva. Han var klædt ud som julemand.

I byen Tjeljabinsk siger landets øverste efterforskningsorgan, Efterforskningsudvalget, at det kommer til at føre en straffesag mod tre migranter for at udøve "hooliganisme" mod russiske soldater og deres koner.

- En skare af berusede migranter angreb to unge mænd, der var demobiliseret fra frontlinjen, én soldat blev ramt med en knippel, udtaler udvalget på beskedtjenesten Telegram.

- Det blev også bemærket, at migranterne fornærmede flere kvinder, der er gift med veteraner fra den særlige militære operation, lyder det videre.

Rusland kalder den invasion af Ukraine, som landet indledte i februar 2022, for en "særlig militær operation."

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Efterforskningsudvalget bliver der også indledt efterforskning vedrørende "ulovlige handlinger udført af migranter" i regionen Sverdlovsk og i Moskva.

Mange migranter, særligt fra centralasiatiske nabolande som Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Armenien, kommer til Rusland for at arbejde.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, udtalte i december, at landet har mere end ti millioner migrantarbejdere.

- Dette er ikke et let problem, sagde Putin under sin årlige pressekonference.

/ritzau/