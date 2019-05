Tusindvis af mødre til savnede marcherer i Mexico

Over 40.000 mennesker er forsvundet siden begyndelsen på den mexicanske narkotikakrig i 2006.

Tusindvis af mødre til savnede personer i Mexico marcherer fredag i mange af landets byer for at markere De Mexicanske Mødres Dag og lægge pres på myndighederne for at få dem til at gøre mere for at finde deres børn - eller i det mindste ligene af dem.

Over 40.000 mennesker er forsvundet siden begyndelsen på landets narkotikakrig i 2006. Meget få af de forsvundne er blevet fundet, selv om der jævnligt bliver afdækket massegrave på landet.

Ofte bliver menneskelige rester ikke identificeret, og en del familier har været nødt til selv at forsøge at gennemføre en efterforskning.

Rocío Morales' søn, Pedro Morales González, blev bortført for næsten 11 år siden. Hun stod fredag grædende i Mexico City med et banner, som hun har gået med i en årrække.

Mødre i Veracruz og i den nordlige by Ciudad Victoria gennemførte også marcher med slogans som "De tog dem i live. Vi vil have dem tilbage i live".

De mexicanske myndigheder udsendte i marts en sjælden undskyldning for, at politiet i 2016 udleverede fem unge mennesker til et narkokartel, som dræbte dem.

Korrupte politifolk i delstaten, som samarbejdede med det berygtede narkokartel CJNG, pågreb fire unge mænd og en pige på 16, som de fejlagtigt troede arbejdede for et rivaliserende kartel.

De unge blev stoppet af politiet ved en vejspærring, da de havde været ude for at fejre en fødselsdag. De blev aldrig set siden. De unge mænd var i alderen 24 til 27 år.

Jordiske rester fra nogle af ofrene er senere fundet i en massegrav 60 kilometer fra det sted, hvor de unge blev pågrebet. De hundredvis af døde i massegraven ved Rancho El Limón menes at være blevet dræbt af narkogangstere og korrupte politifolk, hed det i en rapport fra BBC.

Over 5000 mennesker er forsvundet i Veracruz i det seneste årti.

Drabene på tilfældige studerende minder om en opsigtsvækkende sag med 43 studerende, som forsvandt i byen Iguala i 2014, efter at de var blevet tilbageholdt af politiet, som udleverede dem til en narkotikabande.

Siden 2006 har kampe mellem Mexicos narkotikakarteller kostet over 200.000 mennesker livet.

/ritzau/AP