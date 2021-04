Tusindvis af overlevende flygter fra belejret by i Mozambique

Regering kæmper stadig med at genvinde kontrol i by angrebet af islamister. Over 8000 er sendt på flugt.

Mere end 8100 mennesker - næsten halvdelen børn - er blevet fordrevet, siden militante islamister forrige onsdag angreb kystbyen Palma i det nordlige Mozambique.

Det viser en optælling fra FN's flygtningeagentur ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Endnu flere savnes fortsat, mens snesevis af personer forventes at have mistet livet.

Byen i provinsen Cabo Delgado har været under belejring siden 24. marts, hvor militante islamister gik til angreb.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der meldinger om, at de under angrebet halshuggede flere lokale beboere og plyndrede bygninger.

Det førte til, at tusindvis måtte flygte ud i omkringliggende skove, mens over 100 udenlandske arbejdere måtte barrikadere sig på et lokalt hotel.

Angrebet er ifølge AFP det værste i regionen, der siden 2017 har været plaget af islamistisk vold, hvilket har fordrevet næsten 700.000 og kostet 2689 personer livet.

En båd med over 1200 overlevende fra angrebet ankom torsdag til byen Pemba, der ligger cirka 250 kilometer syd for Palma ifølge Reuters.

Her gik flere grædende i land efter at have gemt sig i vildnisset i flere dage.

En kvinde fra båden ved navn Mariamo Tagir siger til Reuters, at hun har brugt den sidste uge på at gemme sig i naturen og græde hver eneste dag.

- Jeg ved ikke, hvor min søn er. Det er meget smertefuldt. Situationen (i Palma, red.) er rigtig slem, mange er døde, siger hun.

Mozambiques regering har bekræftet, at snesevis er døde i byen - heriblandt mindst syv personer, der blev dræbt i et baghold, da de forsøgte at flygte fra det omringede hotel.

En sydafrikaner er blevet bekræftet dræbt, mens der også er meldinger om, at en britisk statsborger har mistet livet.

Billeder fra det lokale nyhedsmedie TVM viser ifølge Reuters, at Mozambiques militær onsdag stadig kæmpede i området.

En talsmand for militæret siger til mediet, at hele byen endnu ikke er under kontrol, men at sikkerhedsstyrker har fået fodfæste omkring byens havn.

Ifølge AFP kræver Den Afrikanske Union et øjeblikkeligt og koordineret internationalt modsvar for at få styr på situationen i regionen.

/ritzau/