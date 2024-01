Tusindvis af traktorer spærrer veje i Tyskland

Den tyske regering vil skære i tilskud til landbruget, og det har mandag fået tyske landmænd til at demonstrere.

Konvojer af traktorer og lastbiler har i løbet af dagen spærret veje og motorvejstilkørsler, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Veje og motorveje flere steder i landet er blokerede. Herunder adskillige grænseovergange til Frankrig.

For eksempel spærrer en række af traktorer - op mod 200 - hovedgaden i Berlin, den der fører til Brandenburger Tor.

Artiklen fortsætter under annoncen

Münchens politi skriver på det sociale medie X, at omkring 5500 traktorer kører mod München.

Op mod 2000 traktorer forventes at køre ind i Hamburg, skriver det tyske medie Hamburger Abendblatt.

Vicekansler Robert Habeck fra De Grønne advarer om, at landmændenes ret til at protestere kan blive udnyttet af yderliggående grupper, skriver Reuters.

- Kupfantasier cirkulerer, ekstremistiske grupper dannes og etnisk-nationalistiske symboler bliver åbenlyst vist under protesterne, siger Habeck.

Landmændene mener, at regeringens planer om at fjerne skattelettelser, som i øjeblikket sparer dem for omkring 900 millioner euro om året, vil drive dem ud af deres erhverv.

Artiklen fortsætter under annoncen

900 millioner euro svarer til i omegnen af 6714 millioner danske kroner.

En talsmand for den tyske regering siger, at regeringen ikke kommer til at ændre mening om ændringen i støtten til landbruget.

Oppositionspartiet AfD bakker op om landmændenes protest.

Der er planlagt protestaktioner resten af ugen, og 15. januar har landmændene planlagt en stor demonstration i Berlin.

/ritzau/