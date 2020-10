Tusindvis af tyskere demonstrerer mod coronaregler

Der har været en tavs protest mod corona-restriktioner i Berlin. Flere og flere tyskere vil have dem væk.

Tusindvis af tyskere har demonstreret mod deres regerings politik for at bremse smitte med corona.

Demonstranterne gik lørdag stille igennem den tyske hovedstad, Berlin, og protesterede mod det, de kalder "frygtens kampagne".

Arrangørerne siger, at de havde registreret 20.000 tilmeldte til "En stille march mod racisme og for menneskerettigheder".

Deltagerne bar mundbind og holdt afstand under protesten.

De var blevet bedt om ikke at råbe slagord eller bære bannere.

Det var et forsøg på at fremme budskabet for protesten, nemlig "Wir müssen reden" - vi må tale sammen.

- Vi er et miks af forskellige personer.

- Uafhængigt af politiske standpunkter, etnicitet eller størrelsen på indkomsten er vi ikke længere enige i politiseringen af coronavirus og de restriktioner af vore menneskerettigheder, de medfører, siger arrangørerne i en erklæring.

De opfordrer til, at pandemien afsluttes uden brug af vaccine.

Samtidig skal regeringen slutte sin "frygtens kampgane".

På det seneste er der kommet mere og mere modstand blandt tyskerne mod de tiltag, der skal bremse smitten.

Mange mener, at der skal tages mere hensyn til den personlige frihed.

Der har tidligere været demonstrationer i Berlin mod restriktioner.

I marts blandede regeringskritiske demonstranter sig med coronademonstranter.

På et tidspunkt forsøgte de at storme forbundsdagen.

Myndighederne har meddelt, at demonstranter skal holde afstand og bære mundbind.

/ritzau/dpa