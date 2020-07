Tusindvis af ungarere demonstrerer mod angreb på ytringsfrihed

80 journalister på sitet Index har sagt op i protest mod det, de kalder et regeringsangreb på ytringsfriheden.

Tusinder af ungarere marcherede fredag i protest mod premierminister Viktor Orbáns kontor i Budapest.

Demonstranterne er vrede over det, de opfatter som et angreb fra regeringen på mediernes ytringsfrihed som følge af fyringen af chefredaktøren på Ungarns største uafhængige nyhedssite, Index.

Tidligere på dagen sagde tre redaktører og flere end 80 journalister op over det, de kalder et "åbent forsøg på at lægge pres" på Index, efter at sitets ejer nægtede at genansætte chefredaktøren, Szabolc Dull.

Det svarer til næsten hele personalet.

- Vi er her ikke nødvendigvis, fordi vi godt kunne lide Index, men vi er nu nået til et punkt, hvor adgang til information er bragt i fare, siger den 30-årige demonstrant Istvan.

Han er en blandt de tusindvis af ungarere, der fredag marcherer fra Index' hovedkvarter til Orbáns kontor.

Udenrigsminister Péter Szijjártó kalder beskyldningerne mod regeringen for "usande".

- Hvordan ville staten gribe ind i beslutninger fra et medie, der er privatejet, spurgte han på et pressemøde torsdag under et besøg i Portugal.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch oplyste tidligere fredag, at fyringen af chefredaktør Szabolc Dull er det seneste eksempel på, hvordan den ungarske regering forsøger at bekæmpe ytringsfriheden og den uafhængige journalistik i landet.

Index var i april mål for et større opkøb af selskabet. Forretningsmanden Miklós Vaszily, der har tætte forbindelser til premierminister Viktor Orbán, opkøbte 50 procent af virksomhedens streaming- og annonceaktiviteter.

Dull blev fyret, fordi han blandt andet ikke var i stand til at løse spændinger på arbejdspladsen, hed det i en besked fra selskabet.

- Dette er endnu et søm i kisten for pressefriheden og den uafhængige journalistik i Ungarn, udtaler Lydia Gall fra Human Rights Watch.

Organisationen minder om, at Vaszily og andre forretningsfolk, der er loyale over for Orbán, står bag opkøb af en række medievirksomheder, som de har gjort til talerør for regeringen.

I 2014 overtog Vaszily et andet netmedie - Origo - som siden har lagt sig på en regeringsvenlig linje, konstaterer Human Rights Watch.

Også her blev chefredaktøren fyret som følge af en strid om en nyhedsartikel.

- Index var det sidste medie, der generede regeringen, siger Peter Uj, som var med til at stifte Index i 1999.

Han sagde op i 2011 på grund af det, han beskriver som et stigende pres fra Orbáns Fidesz-parti.

/ritzau/Reuters