Tusindvis demonstrerede mod luftforurening i Madrid

Lørdag gik tusindvis på gaden i Spanien for at demonstrere mod fjernelsen af trafikrestriktioner.

Tusindvis af demonstranter protesterede lørdag i Madrids gader mod luftforurening.

I 40 graders varme havde de mange demonstranter et opråb til den spanske hovedstads nye borgmester om ikke at fjerne ambitiøse trafikrestriktioner.

Restriktionerne blev sat for kort tid siden for at forbedre luftkvaliteten i Madrid.

De var grunden til, at EU-Kommissionen ikke retsforfulgte Spanien sidste år på grund af den ringe luftkvalitet i byerne Madrid og Barcelona.

Flere af demonstranternes bannerne læste "færre biler, bedre luft" eller "det nye rådhus skader dit helbred alvorligt".

Den nye borgmester, Jose Luis Martinez-Almeida, sagde undervejs i sin kampagne for at blive valgt, at han ville fjerne restriktionerne.

Han mener, at det ikke har forbedret luftkvaliteten, men blot været irriterende for borgerne i byen.

/ritzau/