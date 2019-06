Tusindvis er igen på gaden i Hongkong og kræver leders afgang

Demonstranterne har samlet sig foran regeringskontorer og politihovedkvarteret. De kræver Carrie Lams afgang.

Tusindvis af demonstranter er atter gået på gaden i Hongkong fredag.

Demonstranterne kræver politisk leder Carrie Lams afgang, ligesom de kræver frigivelsen af demonstranter, der er blevet anholdt i løbet af den seneste tids politiske uroligheder i storbyen.

Lige før myldretid fredag morgen protesterede demonstranterne foran Hongkongs regeringskontorer.

Herefter indtog flere sortklædte demonstranter hovedvejen Harcourt Road uden for parlamentsbygningen og blokerede store dele af trafikken.

Dernæst marcherede demonstranter mod politiets hovedkvarter, mens mange råbte "løslad de retskafne" og "skam jer, politibøller".

- Regeringen har stadig ikke svaret på vores krav. De vrøvler og skylder skylden på hinanden, siger 28-årige Poyee Chan.

- Jeg føler, at vi borgere er nødt til at komme ud og gøre dem opmærksomme på, at vi ikke vil acceptere det.

Efter mere end en uge med hård kritik undskyldte Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, tirsdag endnu en gang over for befolkningen som følge af sin håndtering af et kontroversielt lovforslag.

Hun understregede dog samtidig, at hun ikke har tænkt sig at forlade posten.

Det er et omstridt lovforslag om udlevering af mistænkte til retsforfølgelse i Kina, der har ført til massive demonstrationer i den særlige, selvstyrende region.

Forrige søndag mødte hundredtusindvis af folk op på gaden for at demonstrere mod lovforslaget.

Den næste uges tid fortsatte højlydte protester, og lørdag meddelte Lam så, at lovforslaget bliver suspenderet på ubestemt tid.

Det har dog ikke været nok for demonstranterne. De har krævet, at loven helt bliver skrottet, og at Lam forlader sin post.

De ønsker også, at hun undskylder for, at politiet har anvendt tåregas og gummikugler mod demonstranter.

