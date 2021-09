Tusindvis er uden strøm i Spanien efter kraftigt regnvejr

Kraftigt regnvejr har onsdag skabt kaos i flere dele af Spanien, hvor nogle byer er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser, mens tusindvis af mennesker er uden strøm.

Uvejret, der er taget til i styrke på grund af massiv varme og høj luftfugtighed, har også ført til, at flere veje og jernbaner er blevet lukket.

Særligt kystbyen Alcanar i Catalonien i det nordøstlige Spanien er blevet hårdt ramt.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, skriver på Twitter, at han står skulder ved skulder med de udsatte området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han opfordrer også folk til at være ekstremt forsigtige og følge myndighedernes anbefalinger.

Det kraftige regnvejr er stilnet en smule af ud på aftenen. Men det ventes at tage til i styrke igen i løbet af natten til torsdag.

Visse gader i Alcanar blev under uvejret hurtigt forvandlet til brusende floder. Her blev biler, træer og sågar folks møbler skubbet mod kysten af de store vandmasser.

Redningsarbejdere har i løbet af dagen reddet dusinvis af folk, der har været fanget i biler, huse og i campingområder.

Det oplyser lokale embedsfolk.

Omkring 12 personer er blevet flyttet til en sportsarena, der er blevet forvandlet til et midlertidigt tilflugtssted. Samtidig er over 20 personer blevet tilbudt ly på to hoteller.

Det oplyser Cataloniens nødberedskab i en udtalelse.

Der er endnu ingen meldinger om dødsfald.

I alt er tre personer blevet bragt til hospitalet for at blive behandlet for mild underafkøling.

Cirka 5000 hjem i området omkring Alcanar er i øjeblikket uden strøm, mens mobildækningen også er blevet påvirket.

Der er også meldinger om kraftig regn og oversvømmelser i de centrale regioner Castilla-La Mancha og Navarra.

På billeder kan man se, hvordan regnen også har ført til oversvømmelser i den østlige storby Valencia.

På grund af uvejret er togtrafikken på højhastighedsforbindelsen mellem hovedstaden Madrid og Toledo også blevet standset.

Det oplyser togselskabet Adif.

/ritzau/