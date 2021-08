Tusindvis flygter fra gyserscener på græsk ø

Tusindvis af borgere på den græske ø Evia har de seneste seks dage været vidne til et sandt mareridt.

Flere ukontrollerede naturbrande har tvunget folk i hobetal til at forlade deres hjem, og situationen viser ikke mange tegn på at blive bedre lige foreløbigt.

Søndag fortsatte evakueringen af befolkningen på øen, der er Grækenlands næststørste og ligger øst for hovedstaden Athen.

Ifølge BBC er over 2000 personer allerede blevet bragt i sikkerhed - mange ved hjælp af færger, der også søndag havde travlt med at fragte folk væk fra flammerne.

Branden på Evia har, siden den brød ud, delt sig i flere fronter, som indtil nu har ødelagt tusindvis af hektar urørt skov på den nordlige del af øen samt hundredvis af huse og forretninger.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har flammerne opslugt bygninger i mindst fem landsbyer, men det fulde omfang af skaderne er endnu ukendt.

- Det er som en gyserfilm, sagde en 38-årig gravid kvinde ved navn Mina søndag til Reuters, da hun blev bragt i sikkerhed på en færge ud for byen Pefki, mens aske regnede ned over havnen.

- Men det her er ikke en film. Det er virkelighed, og vi har levet med de her rædsler i en uge nu.

Store dele af Grækenland har kæmpet med naturbrande de seneste uger, efter at landet er blevet ramt af den værste hedebølge i 30 år.

Undervejs er temperaturerne nået op omkring 45 grader, og det har sammen med stærke vinde forvandlet landet til en regulær krudttønde.

Lørdag eftermiddag lød status fra europæiske myndigheder, at et samlet areal på 567 kvadratkilometer er brændt ned i Grækenland. Det svarer omtrent til Bornholms størrelse.

Mens flere af Evias beboere søndag blev evakueret af færger, så måtte andre i løbet af natten flygte til fods eller søge tilflugt på øens strande.

I landsbyen Gouves blev en gruppe på omkring ti mænd tilbage for at bekæmpe flammerne på egen hånd ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis folk forlader landsbyen, så brænder den helt sikkert ned til grunden. Vi er i Guds hænder, sagde en ung mand ved navn Yannis Selimis til AFP.

Han efterlyste sammen med resten af flokken hjælp fra regeringen.

- Hvilke myndigheder? Hvilke brandfolk? Ser du nogen af dem her?, lød det fortvivlet fra en af de andre i gruppen.

Viceminister for civilbeskyttelse Nikos Hardalias forsvarede søndag aften regeringens taktik.

Her roste han ifølge Reuters redningsfolk i regionen for at udføre "et overmenneskeligt stykke arbejde" langs flere brandfronter, men advarede samtidig om, at natten til mandag "ville blive vanskelig".

Blandt andet fordi tyk røg gør det svært for brandslukningsfly at operere i området.

Over 570 brandfolk kæmper i øjeblikket mod flammerne på den nordlige og sydlige del af Evia. Hæren er også blevet indsat, mens lande som Frankrig, Egypten, Schweiz og Spanien har sendt hjælp til Grækenland i form af udstyr, mandskab og fly.

Nikos Hardalias tilføjede søndag, at brande i regionen Peloponnese og i Athens nordlige forstæder er kommet under kontrol, men at de stadig er i fare for at blusse op igen.

/ritzau/