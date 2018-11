Tusindvis flygter i bil og til fods fra skovbrand i Californien

En voldsom skovbrand i Californien har tvunget myndighederne til at evakuere en by med 27.000 indbyggere.

Titusindvis af mennesker er torsdag flygtet fra en hurtigt voksende skovbrand i det nordlige Californien. Nogle har forladt deres hjem i bil, mens andre er flygtet til fods.

Skovbranden har tvunget myndighederne til at evakuere hele byen Paradise, der har 27.000 indbyggere og ligger knap 300 kilometer nordøst for San Francisco.

En af indbyggerne, Gina Oviedo, beskriver, hvordan flammerne opsluger hjem og forårsager eksplosioner i området.

- Ting begyndte at eksplodere, og folk begyndte at stige ud af deres køretøjer og løbe, fortæller hun.

Myndighederne arbejder i øjeblikket på en plan for, hvordan de skal evakuere patienterne fra et lokalt hospital, efter at redningsarbejdere måtte vende om på grund af store trafikale problemer.

- Det er en meget farlig og meget alvorlig situation, siger politichef i Butte County Kory Honea.

- Jeg kører igennem ilden, idet vi taler. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få folk væk fra de berørte områder, siger han.

Shari Bernacett fortæller, at hendes mand forsøgte at få alle ud fra den park med beboelsesvogne, ægteparret bestyrer, inden flammerne nåede dem.

Det drejede sig om minutter, fortæller hun.

- Han bankede på folks døre og råbte og skreg for at nå at evakuere så mange som muligt, fortæller hun.

- Min mand forsøgte så godt, som han kunne, at få alle ud. Hele bakken står i brand nu. Gud hjælpe os, siger Shari Bernacett.

Myndighederne sender så mange brandfolk som muligt til stedet, oplyser talsmand for brandvæsenet i Californien Rick Carhart.

- Ethvert middel, vi har at bruge i kampen mod flammerne, er taget i brug, og der er flere på vej.

- Der er adskillige hold af brandfolk på vej fra andre steder i staten, siger han.

Flammerne har indtil videre ødelagt et ukendt antal huse, ligesom de har såret flere personer. Dog er omfanget af både materielle skader og personskader endnu ukendt.

Skovbranden brød ud torsdag ved daggry lokal tid. I løbet af seks timer havde den spredt sig ud over mere end 70 kvadratkilometer.

/ritzau/AP