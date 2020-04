Tusindvis i Wuhan forlader byen efter 11 ugers isolation

Ved midnat natten til onsdag har borgere i Wuhan lov til at forlade hjemmet for første gang i 77 dage.

Borgere i Wuhan har begivet sig ud i byen efter mere end to måneders nedlukning.

Ved midnat natten til onsdag lokal tid er den kinesiske millionby blevet genåbnet, og tusinder stod klar til at tage de første tog ud af byen.

Myndigheder skyder på, at 55.000 borgere tager et tog ud af byen på den første dag.

- Jeg har været låst inde i 77 dage! Jeg har været låst inde i 77 dage!, råbte en mand på togstationen, hvor han var han var på vej til sin hjemby Hunan.

Siden 23. januar har Wuhan, hvor coronavirusset har sit oprindelige epicenter, været lukket ned, og folk har mere eller mindre været isoleret i deres hjem.

Wuhan var det første område i verden, der indførte strenge restriktioner for at begrænse spredningen af coronavirusset.

Restriktionerne blev senere udvidet til hele Hubei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger.

For to uger siden begyndte de kinesiske myndigheder at lempe reglerne, og mange mennesker forlod da deres hjem for første gang i to måneder.

Tirsdag kunne de kinesiske myndigheder for første gang siden januar rapportere om et helt døgn uden nye dødsfald relateret til coronavirus. I alt er 3212 døde i Hubei-provinsen.

Dog er der flere gange blevet sat spørgsmålstegn ved de kinesiske myndigheders metode at opgøre dødsfald og nye smittetilfælde på.

Selv om bevægelsesfrihed i Wuhan nu er større, og byen har åbnet for trafik ud og ind af byen, er hverdagen stadig begrænset af regler.

Borgere i Wuhan skal fortsat beskytte sig mod smitte. De skal også kunne påvise, at de ikke er syge.

Det kræver et grønt lys i en personlig sundhedsapp, som borgerne har på deres telefon. Appen giver information om borgernes sundhedsstatus.

Skoler er stadig lukkede, og folk bliver bedt om at rejse så lidt som muligt.

Det forhindrede dog ikke indbyggere i at juble på den første dag i frihed, da en stemme på anlægget på togstationen opmuntrede de rejsende til at sige, at folk i Wuhan fortjener at blive kaldt helte.

Siden virusset gjorde sit indtog i Wuhan i slutningen af sidste år, har det spredt sig til stort set hele verden.

Globalt har antallet af dødsfald relateret til coronavirus overskredet 70.000, mens over 1,3 millioner mennesker er registreret som smittede. Forskere og myndigheder regner dog med, at antallet af smittede er langt højere.

/ritzau/AFP