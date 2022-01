Tusindvis protesterer mod omstridt helligdag i Australien

Tusindvis af australiere er onsdag gået på gaden i flere byer for at protestere mod den behandling, som landets urbefolkning bliver udsat for.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker på Australia Day, der bliver afholdt hvert år den 26. januar. Dagen er en national helligdag i Australien og et følsomt emne blandt befolkningen.

For nogle bliver dagen brugt til at fejre fødslen af det moderne Australien, da det var på denne dato i 1788, at den britiske flåde ankom til det, der i dag er kendt som Sydney, for at starte en fangekoloni.

Briterne anså dengang landet for at være ubesat, selv om de mødte flere bosættelser på deres vej.

For mange indfødte australiere, der kan spore deres rødder på kontinentet 50.000 år tilbage, går 26. januar derfor i stedet under navnet "Invasion Day" - invasionsdagen på dansk.

Onsdag er der planlagt protester mod Australia Day i Sydney, Canberra og mange andre byer.

Ved en demonstration Sydneys centrum siger en indfødt aktivist i en tale til tusindvis af fremmødte ifølge Daily Mail Australia, at det er på tide at droppe fejringerne af dagen.

- I dag er en national helligdag, hvor folk bliver opfordret til at holde grillfest og få en øl for at fejre folkedrabet på os.

- Hvorfor er vi nødt til at promovere invasionen af vores land for at sikre, at Australien ser os? Det er ulækkert, siger taleren ifølge avisen.

Australiens premierminister, Scott Morrison, tog onsdag morgen del i en ceremoni for at ære landets oprindelige befolkning.

- Ligesom selve landet er Australiens aboriginere og Torres Strait Islanders mangfoldige og unikke, og de forbinder os med tidligere tider, sagde han blandt andet i en tale.

De cirka 700.000 indfødte borgere i Australien rangerer nær bunden blandt landets 25 millioner indbyggere i stort set alle økonomiske og sociale målinger.

De har blandt andet væsentligt større risiko for at blive anholdt end andre australiere.

Selv om Australia Day er omstridt, så mener et flertal af australierne ikke, at dagen skal kaldes noget andet.

I en meningsmåling foretaget af forskningsinstituttet Roy Morgan svarer næsten to tredjedele af de adspurgte, at 26. januar skal blive ved med at hedde "Australia Day", mens en tredjedel svarer, at dagen bør kendes som "Invasion Day".

/ritzau/Reuters