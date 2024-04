Tusk: Polens og Israels forhold sat på prøve af luftangreb

Polen udtrykker vrede over et israelsk luftangreb i Gaza denne uge, hvor syv nødhjælpsarbejdere, heriblandt en polak, blev dræbt.

Den polske premierminister, Donald Tusk, siger onsdag, at "langt størstedelen af polakkerne viste fuldstændig solidaritet med Israel efter Hamas-angrebet (7. oktober, red.)".

- I dag bliver denne solidaritet virkelig testet. Det tragiske angreb på frivillige og din reaktion vækker forståeligt vrede, skriver Tusk henvendt til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, på det sociale medie X.

Netanyahu beklagede tirsdag luftangrebet.

- Desværre har der været en tragisk hændelse, hvor vores styrker utilsigtet ramte uskyldige mennesker i Gazastriben, sagde han tirsdag i en videoerklæring.

I erklæringen sagde premierministeren, at angrebet vil blive undersøgt. Israel vil gøre alt for at undgå, at noget lignende sker igen, fortsatte han, men sagde også:

- Den slags kan ske i krig.

Nylige beskyldninger om antisemitisme fra Israels ambassadør i Polen, Yacov Livne, har bidraget til vrede i Polen. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den højreorienterede polske oppositionspolitiker Krzysztof Bosak beskyldte på X først Israel for krigsforbrydelser, hvortil Livne svarede, at Bosak endnu ikke havde fordømt angrebet 7. oktober.

Livne nævnte derefter, at Bosaks partifælle Grzegorz Braun havde slukket en jødisk lysestage med brandslukker inde i parlamentet.

- Konklusion: Antisemitter vil altid være antisemitter, og Israel er fortsat en demokratisk jødisk stat, som kæmper for retten til at eksistere, skrev Livne.

Canadas udenrigsminister, Mélanie Joly, har onsdag opfordret til en fuldstændig undersøgelse af hændelsen i Gaza.

Også en canadisk borger var blandt de dræbte, som kom fra hjælpeorganisationen World Central Kitchen.

Joly siger på sidelinjen af et Nato-udenrigsministermøde, at Israel skal respektere folkeretten.

Og Canada vil sikre, at Israel gør det, siger hun videre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/