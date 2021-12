Tutu kaldes vismand og enestående leder i mindeord

Fra mange dele af verden strømmer det ind med reaktioner, efter at den sydafrikanske kirkeleder og aktivist Desmond Tutu er død.

- Desmond Tutu var en mageløs patriot. En principfast og pragmatisk leder, som gav mening til den bibelske indsigt om, at "tro uden gerninger er død".

Sådan skriver den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, i et mindeord om Tutu. En mand, som blev kaldt Sydafrikas samvittighed.

- Desmond Tutus død er endnu et kapitel af sorg i vores nations farvel til en generation af fremragende sydafrikanere, der har testamenteret os et befriet Sydafrika, skriver præsidenten videre.

I London siger vicepremierminister Dominic Raab, at "Tutu var en stor skikkelse, som jeg havde det privilegium at møde i Haag, da han arbejdede for at hjælpe ofre for krigsforbrydelser.

- Hans kortfattede motto om, at "man ikke skal hæve stemmen, men forbedre sin argumentation", har aldrig været mere rammende, siger Raab.

Ærkebiskoppen af Canterbury, Justyn Welby, siger, at "ærkebiskop Demond Tutu var en profet og en præst. En mand af ord og handling, som var legemliggørelsen af håb og glæde, som udgjorde selve fundamentet i hans liv".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at Tutu forandrede Sydafrika og verden.

- Han udviste et stort mod i sin urokkelige tro på retfærdighed og ligestilling, fred og forsoning, siger Stoltenberg til VG. Han siger, at Tutu udstrålede en egen personlig glæde og styrke, som inspirerede mennesker over hele verden.

I USA udtrykker Bernice King, datter Martin Luther King, sorg over tabet af Desmond Tutu. Hun kalder ham "en global vismand, en menneskeretsleder og en stærk pilgrim".

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, siger, at "Desmond Tutu var et stort menneske, som viste styrken ved forsoning og tilgivelse". Støre tilføjer, at "sjældent har Nobels fredspris været givet mere rigtigt" end til Tutu, som fik fredsprisen i 1984.

Desmond Tutu var en stærkt fortaler for palæstinensernes sag. Basim Naeem, der er med i ledelsen af den palæstinensiske, islamistiske gruppe Hamas, siger, at det palæstinensiske folk har mistet "en stærk støtte i dets march frem mod frihed og uafhængighed".

- Desmond Tutu brugte hele sit liv på at kæmpe mod racisme. Og på at forsvare menneskerettighederne, navnligt i palæstinensernes område", siger han. /ritzau/Reuters