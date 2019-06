TV-debatter trækker seere

* Tv-debatter mellem håbefulde præsidentkandidater har vist sig at være meget populære blandt seerne i USA.

* Ved tv-debatten den 6. august 2015 blandt republikanske kandidater i Cleveland så 24 millioner seere med hos Fox News. Det var det største tv-publikum i historien til en nyhedsudsendelse på kabel-tv.

* En måned senere bragte CNN en debat for de republikanske kandidater. Her så 23 millioner med. Priserne for at få en tv-reklame i forbindelse med debatten blev tidoblet i forhold til andre programmer i bedste sendetid på CNN.

* Det menes, at det var Donald Trumps indtræden på den politiske scene, der var med til at tiltrække ekstraordinært mange seere.

* Politiske eksperter og tv-chefer mener, at de demokratiske tv-debatter onsdag og torsdag også trækker mange seere.

* Meningsmålinger har vist en meget stor interesse for at finde ud af, hvem der skal stille op mod Trump ved næste præsidentvalg.

Kilde: dpa

/ritzau/