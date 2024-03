Tv-kanal dropper tidligere toprepublikaner efter interne klager

Den amerikanske nyhedsstation NBC News har tirsdag omgjort beslutningen om at ansætte den tidligere formand for Republikanernes Nationale Komité (RNC) Ronna McDaniel, efter at mange på kanalen har klaget over ansættelsen.

Det oplyser Cesar Conde, der er bestyrelsesformand for NBCUniversal News Group.

Ansættelsen af McDaniel har mødt kritik fra flere værter og tv-personligheder på kanalen. Blandt andet har ansatte på den mere venstreorienterede kanal MSNBC, der ejes af NBC, klaget.

Det er den tidligere republikanske formand indblanding i tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at omstøde præsidentvalget i 2020, der har udløst medarbejdernes utilfredshed.

- Efter at have lyttet til de legitime bekymringer, som mange af jer har, har jeg besluttet, at Ronna McDaniel ikke kommer til at bidrage til NBC News, skriver Cesar Conde i en e-mail til de ansatte.

- Jeg vil gerne personligt undskylde til vores hold, der følte, at vi svigtede dem. Dette var en kollektiv anbefaling fra nogle medlemmer af ledelsen, men jeg godkendte det og taget det fulde ansvar for det, skriver han videre.

Reuters har ikke været i stand til at få en kommentar fra Ronna McDaniel.

NBC News offentliggjorde fredag i sidste uge, at McDaniel havde skrevet under på en kontrakt, hvor hun skulle levere indsigt og analyser frem mod præsidentvalget til november.

I et interview i NBC-programmet sagde McDaniel, at Trump ikke ønskede hende i RNC, og at hun ikke mente, at dem, der stod bag stormen på Kongressen 6. januar 2021, bør blive løsladt.

- Når du er formand for RNC, tager du på en måde en for holdet, ikke? Nu har jeg mulighed for at være mere mig selv, sagde hun, da hun blev spurgt, hvorfor hun ikke tidligere havde været kritisk over for Trump.

McDaniel fastslog, at hun ikke mente, at Trump er ansvarlig for stormen på Kongressen.

Trump er gentagne gange kommet med udokumenterede påstande om, at den siddende præsident, Joe Biden, kun slog ham på grund af valgsvindel.

Sidst i februar trådte McDaniel tilbage som formand for RNC. Presset mod hende var vokset, efter at indsamlinger til valgkampagner var gået trægt og efter et midtvejsvalg i 2022, der ikke levede op til forventningerne.

/ritzau/Reuters