Tv-station: Mindst otte dræbt i skyderi ved synagoge

Mindst otte er blevet dræbt i et skyderi ved en synagoge i Pittsburgh, oplyser den lokale tv-station KDKA.

Mindst otte personer er blevet dræbt og flere såret under en skudepisode ved en synagoge i den amerikanske storby Pittsburgh. Det beretter den lokale tv-station KDKA, der er CBS News’ samarbejdspartner i byen.

Politiet er rykket ud til anmeldelser om skyderi ved synagogen Tree of Life i det kvarter, der hedder Squirrel Hill.

Byens politi oplyser til KDKA, at betjente har udvekslet skud med en gerningsmand, der er såret og har overgivet sig. Politiet bekræfter til nyhedsbureauet AP, at en gerningsmand er i politiets varetægt.

Beboere i området bliver bedt om at blive i sikkerhed indendørs af både politiet, men også af USA’s præsident, Donald Trump, på Twitter.

- (Jeg) ser hændelserne udspille sig i Pittsburgh, Pennsylvania. Betjente er på stedet. Folk i Squirrel Hill-området bør blive i sikkerhed. Tilsyneladende flere dræbte. Pas på en aktiv gerningsmand. Gud velsigne jer alle!, skriver han.

Ved et improviseret pressemøde advarede Jason Lando fra byens politi beboere om, at deres kvarter lørdag er farligt at bevæge sig rundt i.

- Kom ikke ud af jeres hjem lige nu. Det er ikke sikkert, siger Jason Lando ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet i byen oplyser til KDKA, at den modtog anmeldelser fra personer, der tilsyneladende har barrikaderet sig i synagogen.

Da betjente kom til stedet skød den formodede gerningsmand mod dem. Betjentene måtte søge dække bag deres biler, før de kunne returnere skuddene, beretter KDKA.

To betjente er ifølge KDKA angiveligt ramt af skud. Deres tilstand er ukendt. Det samme er det ubestemte antal af personer, som er såret.

Ifølge KDKA var synagogen fyldt, da den blev angrebet. Angrebet er sket lørdag formiddag lokal tid.

/ritzau/