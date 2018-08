Præsident Maduro overlever attentatforsøg med droner under tale

Droner fyldt med sprængstoffer eksploderede lørdag nær Venezuelas præsident Maduro under en militær ceremoni.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har lørdag været mål for et angreb, der fandt sted, mens Maduro var i gang med at holde en tale.

Det meddeler landets informationsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Maduro er uskadt, mens syv soldater er såret.

Nicolas Maduro holdt tale ved en militær ceremoni, da droner fyldt med sprængstoffer eksploderede i nærheden.

Maduros tale blev sendt direkte på både radio og tv, og pludselig kunne Maduro, som på podiet var omgivet af sin hustru, højtstående politikere og militærfolk, ses kigge op med et forskrækket udtryk.

Derefter panorerede kameraet væk fra Maduro og over mod hundredvis af soldater, som begyndte at sætte i løb.

/ritzau/