Twitter: Kina skaber politisk uro i Hongkong med tweets

Kina står bag kampagne, der bevidst spreder politisk uorden i Hongkong, skriver Twitter på blog.

Tweets fra Kina er blevet brugt i et bevidst forsøg på at skabe politisk uro i Hongkong.

Det er led i en operation dirigeret af den kinesiske stat, skriver selskabet Twitter Inc på sin blog.

Der er tale om 936 konti i Kina hos Twitter, der er blevet brugt som et "overlagt" forsøg på at "sprede politisk uorden i Hongkong".

Formålet har været at "undergrave protestbevægelsens legitimitet og politiske positioner" i Hongkong".

Twitter skriver, at det har troværdige oplysninger til at bakke sin anklage op.

Det sociale medie er blokeret i Kina. Men Twitter fremhæver, at konti er blevet anvendt gennem VPN-kryptering.

I andre tilfælde har Twitter konstateret, at nogle kontohavere i Kina har fået ophævet blokeringen på deres IP-adresser.

Der er endvidere sporet klynger af konti, som er brugt til koordineret at mangedoble beskeder om protester i Hongkong.

Hundredtusinder af borgere i Hongkong har de seneste måneder deltaget i demonstrationer med krav om demokrati i den kinesiske enklave. Der har været gentagne sammenstød mellem demonstranter og politi.

Det har fået Kina til at rasle med sablen og true med militært at gribe ind.

Hongkong er en tidligere britisk koloni. I 1997 overdrog Storbritannien Hongkong til Kina. Men under den betingelse, at Hongkong frem til 2047 skal vælge sin egen styreform.

Twitter meddeler samtidig mandag aften, at det opdaterer sin politik for annoncering på de sociale medier. Det betyder, at det ikke længere vil acceptere annonceringer fra statskontrollerede nyhedsmedier. Heller ikke fra organer, som står bag de statslige medier.

