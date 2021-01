Twitter lukker for præsidenten: Trump har mistet vigtigt talerør

Donald Trump har ikke længere en profil på Twitter. Det får konsekvenser for ham, siger Jørn Brøndal.

Natten til lørdag dansk tid lukkede Twitter permanent for USA-præsident Donald Trumps profil på det sociale medie efter uroligheder ved Kongressen onsdag.

Nedlukningen af profilen har ændret kommunikationsmulighederne for præsidenten, der blot har under 14 dage tilbage af sit præsidentskab.

- Beslutningen betyder, at han (Trump, red.) ikke længere har adgang til kommunikere til de 88 millioner mennesker, som følger ham på Twitter inklusiv mange af de 74 millioner mennesker, der stemte på ham ved præsidentvalget.

Det siger Jørn Brøndal, Professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Den betragtning er medieanalytiker hos netmediet Kongressen, Katrine Villarreal, enig i.

- Trump har ikke længere den store megafon, som han har brugt til at kommunikere både til sin vælgere og andre politiske ledere.

- Donald Trump har også brugt Twitter til at holde pressen for døren, og den mulighed har han ikke længere, siger Villarreal.

Ifølge Jørn Brøndal er Twitter vigtig for Trump, fordi han gennem sin profil har haft mulighed for at kunne kommunikere direkte til sine græsrødder, og han er sluppet for pressens fortolkninger.

/ritzau/