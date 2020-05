Twitter sætter advarsel på voldsforherligende Trump-tweet

Trump truer demonstranter i et tweet, og det strider mod reglerne hos Twitter, som nu har censureret opslaget.

Twitter har censureret et af den amerikanske præsident Donald Trumps tweets, fordi det "glorificerer vold" og dermed forbryder sig mod tjenestens regler.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC.

I tweetet truer præsident Trump med at sætte hæren ind i Minneapolis, hvor der de seneste dage har været demonstrationer.

Indbyggerne er gået på gaden, efter at en ubevæbnet sort mand mistede livet i politiets varetægt.

Trump skriver også i tweetet, at der kan blive åbnet ild mod demonstranterne.

Han citerer Miamis tidligere politichef, Walter Headley, som i 1967 sagde: "When the looting starts, the shooting starts".

Det kan løst oversættes til "Når tyverierne begynder, begynder skyderierne".

/ritzau/