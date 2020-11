Twitter smider Trumps tidligere kampagnechef på porten

Steve Bannon siger i video, at Trump bør lade viruschef og FBI-leder henrette. Sker midt i valgdrama i USA.

Det sociale medie Twitter har smidt præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Steve Bannon ud fra det populære medie.

Det er sket, efter at Bannon i et opslag har opfordret Trump til at henrette to topembedsmænd, fordi de har været troløse over for præsidenten.

I en video, der er lagt ud på YouTube og siden formidlet via Twitter, siger Bannon, at Trump bør skille sig af med den nationale virusekspert Anthony Fauci og lederen af FBI, Christopher Wray.

Det skal han gøre efter middelalderlig skik, skriver Bannon, efter at han har konstateret, at Trump har vundet valget i USA.

Den morbide opfordring kommer på et tidspunkt, hvor der er frygt for uroligheder i USA, mens stemmerne tælles op efter præsidentvalget tirsdag. De viser, at demokraten Joe Biden kan være på vej til at blive USA's næste præsident.

- Jeg ville faktisk gerne gå tilbage til de gamle Tudor-tider i England. Jeg ville sætte hovederne på stager.

- Jeg vil anbringe dem i de to hjørner i Det Hvide Hus som en advarsel til føderale bureaukrater, erklærer han.

Mailchimp, der er en kommerciel platform for e-mails, har også lukket for Bannons opslag, der deler YouTube-videoen, med henvisning til, at det bryder med selskabets regler.

Ifølge CNN er Bannon bortvist fra Twitter for altid.

Trump har kritiseret både Fauci og Wray, efter de begge har modsagt nogle af hans udsagn offentligt. Det gælder om coronasmittens farer rundt i USA og om udenlandsk indblanding i valget.

Præsidenten har antydet, at hvis han bliver genvalgt, vil han fyre Fauci.

