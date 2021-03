Twitter-stifter får bud på 15 millioner for første tweet

Twitter-medstifter Jack Dorsey vil sælge sit første opslag på internetauktion som et digitalt samleobjekt.

Twitters administrerende direktør og medstifter, Jack Dorsey, har sat sit første opslag på platformen til salg på internettet.

Tweetet med teksten "just setting up my twttr" er et af de mest berømte opslag på Twitter. Det blev slået op fra Dorseys konto i 2006.

Twitter-direktøren har sat opslaget til salg på en hjemmeside, der specialiserer sig i at sælge tweets som såkaldte non-fungible tokens (NFT's).

NFT's er digitale filer, der fungerer som en slags digital autograf for at verificere, hvem der ejer eller står bag fotos, videoer og andet indhold på internettet.

Fredag blev der afgivet bud på over en halv million kroner for tweetet, få minutter efter at Jack Dorsey havde delt et link til auktionen på hjemmesiden "Valuables by Cent". Siden er en online markedsplads for Twitter-opslag.

Natten til søndag dansk tid er det højeste bud på opslaget dog steget til 15,6 millioner kroner.

Buddet kommer fra en bruger på Twitter kaldet "@sinaEstavi".

Vedkommende skriver i et svar til en anden bruger på platformen, at personen er villig til at betale over 60 millioner kroner for at sikre sig det berømte tweet.

Flere af buddene på Jack Dorseys første opslag kommer fra kendte pionerer inden for handlen med kryptovaluta.

Det fremgår ikke, hvornår auktionen slutter, men en gennemgang af flere gamle bud antyder, at den har været i gang siden december.

Hjemmesiden "Valuables by Cent" blev lanceret for tre måneder siden. Folkene bag siden sammenligner det at købe et tweet med at købe et gammelt baseballkort med en autograf på.

- Der findes kun én unik underskrevet version af tweetet, og hvis skaberen går med til at sælge det, kan du eje det for evigt, står der på siden.

Køberen af et tweet vil modtage et underskrevet digitalt certifikat.

Det oprindelige tweet vil stadig være tilgængeligt på Twitters hjemmeside.

/ritzau/Reuters