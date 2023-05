Twitter trækker sig fra frivillig EU-aftale mod misinformation

Twitter trækker sig fra en frivillig EU-aftale om at bekæmpe misinformation.

Det oplyser EU's kommissær for det indre marked, Thierry Breton, på Twitter.

- Twitter forlader EU-kodekset mod misinformation, skriver han.

- Men forpligtelserne består. Du kan flygte, men du kan ikke gemme dig.

EU-kodekset indeholder forpligtelser om at monitorere politiske reklamer, stoppe indtægtsgenerering fra misinformation og arbejde med faktatjekkere. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Blandt andet TikTok, Meta og Google tiltrådte det i 2018.

Thierry Breton skriver, at Twitter trods udtrædelsen alligevel vil være forpligtet til at bekæmpe misinformation fra 25. august som følge af EU-forordningen om digitale tjenester

Twitter har ikke umiddelbart udtalt sig om at have trukket sig fra kodekset.

Ifølge nyhedsbureauet AP lader beslutningen til at være det seneste forsøg fra milliardæren Elon Musk på at sørge for, at Twitter ikke er underlagt så strenge restriktioner.

Han har også tidligere tilbagerullet tiltag i kampen mod misinformation om coronavirus.

Mediet Politico skrev tidligere på ugen på baggrund af to anonyme kilder, at Twitter ville trække sig fra aftalen. Politico bad i den forbindelse om en kommentar. Twitter svarede ifølge mediet på e-mailen med en emoji af en lort.

/ritzau/