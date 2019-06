Twitter vil gribe ind over for stødende tweets

- Hvad de gør mod mig på Twitter er utroligt! De gør det svært for mig at nå ud til folk.

Firmaet bag det sociale medie Twitter oplyser torsdag, at det vil mærke og delvist fjerne tweets fra politikere, som bryder selskabets regler for opdateringer.

Den nye politik kan ramme visse tweets fra USA's præsident, Donald Trump.

- Hidtil har vi tilladt visse tweets, som var i strid med vore regler, fordi vi fandt, at de var i offentlighedens interesse. Men det har ikke været klart nok, hvornår og hvordan vi traf disse beslutninger, skriver Twitter på en blog.

- For at rette op på dette, så indfører vi en ny politik, som vil skabe mere klarhed i sådanne situationer. Vi vil informere mere om, hvornår og hvorfor vi bruger det.

Den nye praksis indebærer, at politiske kandidater og regeringsmedlemmer med over 100.000 følgere vil få krænkende tweets delvist slettet med en advarsel om, at deres meddelelse var i strid med gældende regler.

Twitter vil også sørge for, at sådanne tweets bliver set af færre mennesker.

Udmeldingerne fra Twitter kommer efter Trump kritiserede platformen onsdag. Den amerikanske præsident har ofte udsendt tweets med hård eller hånlig kritik af modstandere, som efterfølgende har klaget over, at hans sprogbrug har været i strid med Twitters regler.

Trump sagde i sin kritik, at det sociale netværk med fuldt overlæg gør det svært for ham at få sit budskab ud, og at det viser, at selskabet støtter Demokraterne og nærer "had" mod Republikanerne.

Twitter og andre sociale medier har været under pres for at gribe ind over for hadefulde ytringer, ekstremistisk propaganda og konspirationsteoretikeres konti.

Trump har 61 millioner følgere på Twitter, som er blevet et magtfuldt politisk instrument for præsidenten. Men han klager over, at hans budskaber er blevet blokeret.

- Hvad de gjorde mod mig på Twitter er utroligt! Jeg har millioner og atter millioner af følgere, men nu har de gjort det svært for folk at følge mig på Twitter, og de gør det meget svært for mig at nå ud til folk, siger Trump.

/ritzau/Reuters