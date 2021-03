Twitter vil markere vildledende opslag om covid-vacciner

Med nyt strafsystem og nye retningslinjer vil Twitter slå ned på vaccinemisinformation.

Twitter er begyndt at markere opslag, der i selskabets øjne kan karakteriseres som misinformation om covid-vacciner.

Det skriver Twitter mandag lokal tid i et blogopslag.

Opslag på det sociale medie, der er under mistanke for at indeholde misinformation, vil få påsat et mærkat, hvor der står:

- Dette tweet kan være vildledende. Find ud af, hvorfor sundhedsmyndigheder anser covid-19-vacciner for at være sikre for de fleste mennesker.

Samtidig indføres et pointsystem, hvor brugere udelukkes, hvis de har for mange overtrædelser. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Twitter kan for eksempel vurdere, at et tweet indeholder misinformation i en grad, så ens Twitter-opslag helt bliver slettet. Det giver to strafpoint.

Bliver ens opslag påsat et mærkat, giver det et strafpoint.

To eller strafpoint kan medføre, at ens konto bliver låst i 12 timer, fire kan føre til en uges udelukkelse, og fem kan medføre en permanent udelukkelse.

I begyndelsen vil opslag blive gennemgået manuelt af mennesker.

Senere er planen, at opslag vil blive vurderet både "automatisk" og af mennesker.

Brugere, som mener, at de uretmæssigt er blevet udelukket, vil få mulighed for at appellere.

/ritzau/