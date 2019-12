Tyfon lukker Filippinernes største lufthavn

Manilas internationale lufthavn lukkes, og over 200.000 er evakueret i de østlige dele af øriget.

I Filippinerne er myndighederne begyndt at lukke Manilas internationale lufthavn, efter at tyfonen Kammuri er slået ind over ørigets østlige kyster.

Over 212.000 mennesker er evakueret, skoler er lukkede, og nogle steder er folk strandede, fordi sejlads er blevet indstillet i det oprørte hav.

Tyfonen ramte filippinsk territorium første gang lørdag. Mindst en person er blevet dræbt af uvejret i regionen Bicol.

Dette års sydøstasiatiske lege bliver afholdt i Filippinerne indtil den 11. december. Arrangørerne har aflyst en udendørsbegivenhed som windsurfing.

De sydasiatiske lege finder sted i byerne Clark, Manila og Subic.

Det er især mængden af regn, der følger tyfonen, som optager myndighederne. Det kan give oversvømmelser og mudderskred.

I alt 8750 atleter deltager i SEA Games.

/ritzau/AFP