Tyfon slukker for strømmen for hundredtusinder i Japan

Én person meldes dræbt, og hundredtusindvis er uden elektricitet i det sydlige Japan onsdag på grund af tyfonen Khanun.

Hundredvis af fly til Okinawa og andre øer i området er blevet aflyst. Tusindvis af turister er dermed strandede på regionens tropiske strandhoteller.

Tyfonen Khanun, der beskrives som "meget stærk" af det japanske vejragentur, har medført vindstød på 180 kilometer i timen.

Elskabet i Okinawa siger, at 220.580 husholdninger - næsten 35 procent af alle i regionen - er uden strøm tidligt onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er også blevet udsendt et evakueringsvarsel til indbyggere i Okinawa og den sydlige del af regionen Kagoshima. 690.000 indbyggere er blevet opfordret til at rykke i sikkerhed ifølge et agentur for brand og katastrofehåndtering.

Agenturet siger, at i alt 11 personer i Okinawa er let tilskadekomne.

En 90-årig mand er død, efter at han blev fanget under en sammenstyrtet garage tirsdag aften, oplyser det japanske medie NHK, der siger, at stærk vind formentlig var årsag til, at garagen styrtede sammen.

Japans meteorologiske agentur advarer om oversvømmelser og jordskred i dele af Okinawa.

Tyfonen er onsdag omkring 70 kilometer syd for øen Kumejima og bevæger sig i nordvestlig retning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det ventes, at den krydser det østlige Kina senere på ugen.

Flere end 400 fly er blevet aflyst onsdag ifølge NHK. Mere end 65.000 passagerer er påvirket.

Tirsdag står turister i lange køer i lufthavnen Naha i Okinawa i håb om at kunne komme hjem.

- Vi har ikke været i stand til at få et hotel, og vi ved ikke, hvornår vi kan booke et returfly, siger en turist til en lokal avis.

/ritzau/AFP