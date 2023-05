Tyrkere i udlandet har peget på Erdogan som præsident

Størstedelen af tyrkerne i udlandet har stemt for, at den siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, skal fortsætte med at lede Tyrkiet.

Det viser en opgørelse over stemmefordelingen.

Opgørelsen viser, at Erdogan fik 59,57 procent af stemmerne afgivet uden for Tyrkiet.

Hans rival, Kemal Kilicdaroglu, fik 40,43 procent.

Det tyrkiske præsidentvalg fandt sted søndag.

Her løb Erdogan med sejren. Han fik samlet set 52,18 procent af stemmerne.

Særligt i Nordafrika og Mellemøsten har de bosiddende tyrkere sat kryds ved Erdogan.

Også tyrkere i en række europæiske lande - heriblandt Danmark - har stemt på præsidenten.

I Danmark er 62,06 procent af stemmerne gået til Erdogan, hvorimod Kilicdaroglu fik 37,94 procent af stemmerne.

Erdogans sejr betyder, at han fortsætter som præsident frem til 2028.

Erdogan har siddet på magten i Tyrkiet i 20 år - både som premierminister og præsident.

I forbindelse med gårsdagens præsidentvalg fik Kilicdaroglu i alt 47,82 procent af stemmerne.

Han fik et flertal af stemmerne fra tyrkere i Østeuropa, Asien og Nordamerika.

Også på den anden side af Øresund har størstedelen af tyrkerne sat kryds ved Kilicdaroglu. I Sverige fik han 52,98 procent af stemmerne.

I kølvandet på krigen i Ukraine har Sverige søgt optagelse i forsvarsalliancen Nato.

Men Erdogan har indtil videre ikke godkendt Sveriges ansøgning.

Kilicdaroglu har ifølge MSN udtalt, at han støtter en udvidelse af Nato - dog uden at nævne Sverige.

