Tyrkere og grækere vil diskutere omstridt og gasrigt farvand

Præsident Recep Tayyip Erdogan er åben for dialog med Grækenland, siger han kort før et EU-topmøde.

Tyrkiet og Grækenland er enige om at genoptage dialogen om et havområde, som de strides om. Det oplyser den tyrkiske præsidents kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og EU-præsident Charles Michel tirsdag har talt i telefon.

EU's stats- og regeringschefer ventes at skulle drøfte Tyrkiet og udviklingen i det østlige Middelhav på deres møde senere i denne uge i Bruxelles.

Konflikten handler om en stor gasreserve, der findes under havet i den østlige del af Middelhavet. Her har Tyrkiet igangsat boringer til stor utilfredshed for Grækenland og Cypern.

Mange lande ser et lovende potentiale i de ressourcer, der findes i undergrunden.

Striden har fået en ekstra dimension, da begge parter har foretaget øvelser med krigsskibe nær det omstridte farvand.

Cypern kræver EU-sanktioner mod Tyrkiet. Men det er der ikke aktuelt flertal for. EU har vigtige relationer med den store nabo i sydøst, og det vil blive for dyrt, mener nogle, at gå så vidt som til at tage sanktioner i brug.

Mandag var det planen, at EU-landene skulle have vedtaget sanktioner mod personer, som menes at være ansvarlige for valgsvindel og overgreb i Hviderusland.

Men Cypern nedlagde veto. Ikke fordi cyprioterne var imod disse sanktioner.

Men fordi det lille EU-land ville have EU til at vedtage sanktioner mod Tyrkiet først. Det frustrerede de øvrige medlemslandes udenrigsministre på et møde mandag i Bruxelles.

