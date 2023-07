Tyrkiet åbner for drøftelser om Sverige denne sommer

Tyrkiets parlament har givet udenrigsudvalget mulighed for at arbejde i løbet af parlamentets to måneder lange sommerpause.

Det fremgår af det tyrkiske statstidende, skriver mediet Bloomberg lørdag.

Hvis den tyrkiske regering ønsker det, kan udvalget dermed drøfte den svenske Nato-ansøgning uden forsinkelser.

Nato-ansøgningen skal igennem udvalget, inden parlamentet kan stemme om den, skriver nyhedsbureauet AP.

Således kan de mulige sommerdrøftelser ifølge Bloomberg "sætte farten op" i ratificeringsprocessen.

Men det er uvist, hvor stor betydning det får, da det er et led i processen, og afstemningen foregår i parlamentet.

Præsident Recep Tayyip Erdogan sagde denne uge op til Nato-topmødet i Vilnius ja til, at Sverige kan indlemmes i Nato.

Erdogan varslede dog, at det først bliver stemt igennem, når parlamentet åbner igen.

Parlamentet gik lørdag på sommerpause og åbner igen 1. oktober efter planen.

- Parlamentet er ikke samlet de næste to måneder. Men vores mål er at afslutte denne sag så hurtigt som muligt, sagde Erdogan ifølge AP.

Sveriges udenrigsminister, Tobias Billström (M), har dog ifølge nyhedsbureauet TT udtalt, at ratificeringen kan komme hurtigere end til oktober.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år. Det skete i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Udmeldingen fra Erdogan var dog et stort skridt i retning mod Nato.

Sverige mangler også at få ratificeringen igennem Ungarns parlament.

Både koranafbrændinger og Sveriges politiske kurs over for kurdere har skabt uoverensstemmelser mellem Sverige og Tyrkiet.

Tyrkiet mener således, at Sverige har haft for lempelig en kurs over for Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

Erdogan har sagt, at han forventer svenske tiltag imod terrorisme til gengæld for en tyrkisk godkendelse. Blandt andet skal Sverige præsentere en nærmere køreplan for sin indsats på området.

/ritzau/