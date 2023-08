Tyrkiet afspærrer Dardanellerstrædet under naturbrande

For anden dag i træk afspærrer Tyrkiet Dardanellerstrædet for at kunne give brandfolk mulighed for at opsamle vand til at kaste på naturbrande nær turistbyen Canakkale.

Det oplyser den tyrkiske regering onsdag.

Brandfolk taler om et patchwork af brande. Tirsdag dækkede de et populært strandområde med rullende mørke skyer.

Dardanellerstrædet munder ud i Ægæerhavet og er sidste station i Tyrkiet for skibe på vej ud af Sortehavet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er bedre i dag end i går, siger minister for landbrug og skov, Ibrahim Yumakali, til tyrkisk tv.

Myndighederne har oplyst, at 1251 personer er blevet evakueret, og 48 har måttet søge behandling efter at have indåndet den farlige røg.

Dardanellerstrædet er et populært turistområde. Blandt andet fordi der her findes ruinerne af oldtidens Troja.

Strædet håndterede også tidligere kornskibe fra Ukraine. Lige indtil Rusland i sidste måned trak sig ud af en international aftale, som sikrede fri sejlads med korn fra de to krigsførende lande.

/ritzau/AFP