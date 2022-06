Tyrkiet afventer konkrete udspil fra Sverige i Nato-strid

Diskussioner mellem Tyrkiet og Sverige om et Nato-medlemskab fortsætter, uden at der er tegn på nogen tilnærmelse.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger onsdag, at hans regering endnu ikke har modtaget konkrete forslag, som kan dæmpe de bekymringer, som tyrkerne har givet udtryk for.

I Stockholm havde den svenske statsminister, socialdemokraten Magdalena Andersson, onsdag møder med FN's generalsekretær, António Guterres, om blandt andet krisen med tyrkerne i Nato.

- Vi har haft diskussioner med Tyrkiet, og jeg ser frem til fortsatte konstruktive møder med Tyrkiet i den nærmeste fremtid, siger hun.

Hun afviser at udtale sig nærmere om de krav, som Tyrkiet har stillet eller antydet for at acceptere en optagelse af Sverige og Finland i Nato.

- De krav, som de har stillet til Sverige, tager vi direkte med dem, og det samme gælder også Sveriges bestræbelser på at komme med i Nato, siger hun.

I en tale i parlamentet i Ankara har Erdogan efterlyst "seriøse" udspil fra de to nordiske lande, og han gjorde det klart, at Tyrkiet ikke vil ændre opfattelse, medmindre det ser bindende skridt fra Stockholm og Helsinki.

Han sagde, at de tyrkiske indvendinger ikke er "opportunisme", men at det gælder Tyrkiets nationale sikkerhed.

Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige har en for slap kurs over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK). PKK er på EU's, USA's og Tyrkiets terrorliste.

/ritzau/AFP