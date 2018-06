Tyrkiet afviser to politikere i EU-observatørgruppe

Politikere fra Sverige og Tyskland i international observatørgruppe må ikke komme ind i Tyrkiet.

To parlamentarikere fra Tyskland og Sverige siger torsdag, at Tyrkiet har blokeret for deres indrejse. De skulle overvåge søndagens præsident- og parlamentsvalg som observatører for OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Den tyske parlamentariker Andrej Hunko fra det stærkt venstreorienterede parti Die Linkne blev torsdag tvunget til at forlade et fly i Wien, der skulle have fløjet ham til Tyrkiet.

Samtidig blev den svenske politiker Jabar Amin fra De Grønne tilbageholdt i Istanbuls lufthavn, hvorfra han vil blive sendt tilbage til Stockholm ved førstkommende lejlighed.

- Da jeg ankom til paskontrollen ventede sikkerhedsfolk på mig. De tog mit pas og førte mig et andet sted hen, siger Jabar Amin til det svenske nyhedsbureau TT.

Tysklands udenrigsministerium siger, at OSCE er i kontakt med de tyrkiske myndigheder, som øjensynligt har noget imod de politiske holdninger, som observatørerne har.

Hunko siger, at han ser udviklingen som et udtryk for "voksende nervøsitet" hos den tyske ledelse over præsident Recep Tayyip Erdogan.

Meningsmålingerne viser fortsat, at Erdogan kommer til at klare sig langt bedre end sine fem modkandidater ved præsidentvalget.

Han risikerer imidlertid at komme ud i anden valgrunde. Tyrkiets økonomiske problemer og en stigende inflation menes at have skadet hans popularitet.

Tyrkerne skal ved valget både vælge præsident og 600 nye repræsentanter til landets nationalforsamling.

/ritzau/Reuters