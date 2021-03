Tyrkiet angribes for at svigte landets kvinder

Tyrkiet forlader konvention til beskyttelse af kvinder. Tyskland og Europarådet kalder det et tilbageskridt.

Tyrkiets beslutning om at træde ud af den europæiske konvention, der skal beskytte kvinder mod vold, sender det forkerte signal til Europa og til kvinder i Tyrkiet.

Det siger en talskvinde for det tyske udenrigsministerium.

- Hverken kulturelle, religiøse eller andre nationale traditioner kan tjene som undskyldning for at ignorere vold mod kvinder, siger talskvinden.

Europarådet kalder det et stort tilbageskridt for Tyrkiets kvinder, at regeringen i Ankara trækker sig ud af den såkaldte Istanbulkonvention.

Det kan skade de bestræbelser, der er ude i verden på at beskytte kvinder mod hustruvold og andre overgreb.

- Dette skridt er et stort tilbageskridt for disse bestræbelser. Og det er i særlig grad begrædeligt, fordi det rammer kvinders beskyttelse i Tyrkiet, i Europa og andre steder. Det siger Europarådets generalsekretær, Marija Pejcinovic Buricshe, til nyhedsbureauet AFP.

Hun tilføjer, at Istanbulkonventionen regnes som det absolutte forbillede, når det gælder "beskyttelse af kvinder og piger mod den vold, som de mødes med hver dag i vore samfund".

Beskeden om Tyrkiets udtræden af konventionen blev annonceret lørdag i landets statstidende. Tyrkiet sluttede sig til konventionen i 2011.

- Kvinders rettigheder er garanteret i vores nuværende lovgivning, primært i forfatningen. Vores juridiske system er dynamisk og stærkt nok til at implementere nye regler efter behov, skrev familie-, arbejds- og socialminister Zehra Zumrut på Twitter.

/ritzau/Reuters