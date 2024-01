Tyrkiet anholder 33 mennesker: Mistænkt for spionage for Israel

Tyrkiske myndigheder har anholdt 33 mennesker, som er mistænkt for at have spioneret for den israelske efterretningstjeneste Mossad.

Det skriver det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu tirsdag.

Yderligere 13 personer eftersøges af politiet.

Ifølge Anadolu blev der gennemført ransagninger 57 steder på tværs af otte provinser samtidig.

Det skete som led i en efterforskning, som antiterrorenheden i Istanbuls anklagerkontor har indledt.

Uden at oplyse sine kilder meddeler Anadolu, at de mistænkte menes at have haft som mål at finde, overvåge, overfalde og bortføre udlændinge i Tyrkiet. Det skulle efter planen ske som en del af "internationale spionage"-operationer.

Forholdet mellem Tyrkiet og Israel er for tiden særdeles anstrengt.

Det var meningen, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skulle have været på besøg i Tyrkiet i efteråret. Men udbruddet af Gazakrigen efter Hamas-angrebet ændrede på det.

Sidste uge sammenlignede Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu med nazilederen Adolf Hitler.

Erdogan kritiserede i en tale Netanyahu for bombardementer i Gaza, der har kostet mange tusinde civile livet.

- Tidligere talte de dårligt om Hitler. Hvordan er du anderledes end Hitler? De får os til at savne Hitler. Er der noget, som Netanyahu gør, der er anderledes end Hitler? Nej, sagde Erdogan ifølge Reuters.

Erdogan har kaldt den tyrkiske ambassadør tilbage fra Israel.

Han har krævet, at israelske generaler og politiske ledere skal for Den Internationale Straffedomstol i Haag for "krigsforbrydelser".

