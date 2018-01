Tyrkiet trodser USA og bomber kurdisk allieret i Syrien

Tyrkiet bomber den USA-støttede kurdiske milits YPG. Rusland opfordrer parter til at holde igen.

Tyrkiske kampfly har lørdag eftermiddag bombet den USA-støttede kurdiske milits YPG og partiet PYD i den nordlige syriske region Afrin.

Det bekræfter den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu. Han siger, at der angribes både fra luften og på jorden.

Det sker i åbenlys trods over for USA, der støtter YPG i kampen mod Islamisk Stat.

Cavusoglu siger til tv-stationen NTV, at Tyrkiet har informeret de parter, der er involveret i Syrien, herunder også den syriske regering, om angrebet mod "terroristerne".

Han udtrykker håb om, at Tyrkiets allierede ikke vil stille sig på "terroristernes" - YPG's - side.

En kurdisk talsmand fortæller at tyrkiske kampfly har bombet beboelsesområder i byen Afrin.

Adskillige landsbyer i området er ramt. Et antal mennesker er såret, men det er uvist hvor mange, siger en talsmand for YPG.

Den tyrkiske hær har givet operationen tilnavnet "Olivengren".

Offensiven blev iværksat klokken 15 dansk tid, oplyser hæren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet betragter YPG som en del af det forbudte kurdiske arbejderparti PKK.

USA har advaret Tyrkiet mod at angribe de syriske kurdere. Skærp hellere kampen mod Islamisk Stat, har det lydt.

Det har ærgret den amerikanske regering, at Tyrkiet tilsyneladende har ført konsultationer med Rusland om en offensiv mod YPG.

Der var lørdag aften dansk tid ingen reaktioner fra USA. Men det var der fra udenrigsministeriet i Rusland. Det kunne fortælle, at russiske soldater i det nordlige Syrien trækkes ud af konfliktområdet.

- Moskva er bekymret over denne nyhed. Vi opfordrer de stridende parter til at vise tilbageholdenhed, lyder det.

Den tyrkiske hær siger i en erklæring, at angrebet mod YPG sker "med respekt for Syriens territoriale integritet". Tyrkiet har ifølge hæren folkeretten på sin side til at angribe.

USA står i spidsen for den internationale koalition mod Islamisk Stat. Amerikanerne har arbejdet tæt sammen med kurdiske grupper i Syrien.

YPG var i efteråret en drivende kraft i at fortrænge Islamisk Stat fra byen Raqqa. Byen havde fungeret som jihadisternes hovedstad.

/ritzau/Reuters