Tyrkisk artilleriangreb sker øst for floden Eufrat. For at bremse forsøg på terror, skriver medie.

Tyrkiske styrker er i gang med at bombe den kurdiske YPG-milits i det nordlige Syrien, oplyser nyhedsbureauet Anadolu.

YPG støttes af USA, og det tyrkiske artilleri skyder mod kurdiske stillinger øst for floden Eufrat.

Angrebene er rettet mod byen Zor Magar for at bremse "terrorraktiviteter", hedder det.

/ritzau/Reuters