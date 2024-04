Tyrkiet bremser eksport til Israel som svar på krigen i Gaza

Tyrkiet har tirsdag taget et nyt redskab i brug for at udtrykke landets utilfredsheds med Israels krig i Gaza.

En lang række eksportvarer, der normalt sælges til Israel, bliver underlagt restriktioner. Det oplyser Tyrkiets handelsministerium i en udtalelse.

Restriktionerne er trådt i kraft tirsdag. De gælder, indtil en eventuel våbenhvile i Gaza træder i kraft.

De rammer eksport af 54 varekategorier - herunder jern, marmor, cement, gødning, flybrændstof og aluminium.

- Denne beslutning gælder, indtil Israel, på baggrund af sine forpligtelser under international lov, straks erklærer våbenhvile i Gaza og tillader en uhindret strøm af tilstrækkelig humanitær hjælp til Gazastriben, skriver ministeriet.

Tyrkiet har længe kritiseret Israels fremfærd i Gaza, men har dog opretholdt sine handelsforbindelser til landet.

Det er uklart, om Tyrkiet forbyder al salg af varegrupperne til Israel, eller om restriktionerne udformer sig på en mere indirekte måde.

Tiltaget kommer, efter at Israel har afvist en forespørgsel fra Tyrkiet om at deltage i nedkastning af nødhjælp til Gaza fra luften.

/ritzau/Reuters