Tyrkiet er ekstremt foruroliget over USA i Mellemøsten

- USA's regering insisterer på at skade grundlaget for fred med dets politik i Israel, siger Tyrkiet.

Tyrkiet advarer i en erklæring lørdag om, at det er "ekstremt foruroligende", at USA er begyndt at forberede åbningen af en ambassade i Jerusalem i maj. Åbningen skal ske i forbindelse med fejringen af 70-års-dagen for Israels oprettelse.

- Den amerikanske beslutning viser, at USA's regering insisterer på at skade grundlaget for fred ved at krænke folkeretten. Samtidig ignorerer amerikanerne FN's resolutioner, siger Tyrkiets udenrigsministerium.

Israel erklærede sig uafhængigt den 14. maj 1948, så 70-års-dagen fejres den 14. maj i år.

Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem har i forvejen vakt stor vrede blandt arabiske lande.

- Tyrkiet vil fortsætte sine bestræbelser på at beskytte palæstinenserne mod denne ekstremt bekymrende beslutning fra USA's side, hedder det videre.

Tyrkerne siger, at den amerikanske politik viser, at USA ikke hører og "endnu værre" ikke bryder sig om stemmen fra det internationale samfunds samvittighed.

Det var den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, som førte an i en islamisk fordømmelse af Trumps udmeldinger om Jerusalem i december.

Erdogan indkaldte blandt andet til et møde i Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC). Her advarede han om, at Jerusalems status var "nøglen til stabilitet" i Mellemøsten.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, roste fredag den amerikanske beslutning og sagde, at dagen, hvor ambassaden bliver flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem i maj bliver "en stor dag for Israels befolkning".

/ritzau/Reuters