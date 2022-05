Tyrkiet fremlægger fem krav for at optage Sverige i Nato

Tyrkiet har fremlagt en liste med fem krav, der skal opfyldes, før landet vil gå med til at optage Sverige i forsvarsalliancen Nato.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det tyrkiske præsidentkontor. Kontoret har også tweetet kravene på flere forskellige sprog.

- Vores land går ind for at holde døren til Nato åben, men mener samtidig, at medlemmer af alliancen samt kandidater skal samarbejde på højeste niveau om at bekæmpe terrorisme, lyder det blandt andet.

De tyrkiske krav centrerer sig i høj grad om Sveriges forhold til Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) og partiet PYD. Tyrkiet gentager blandt andet et krav om, at Sverige skal udlevere en række personer, der tilhører partierne.

Kravene er samlet under fem overskrifter. De lyder som følger:

- Stop den politiske støtte af terrorisme.

- Stop med at støtte terrorisme økonomisk.

- Stop med at levere våben til PKK/PYD.

- Fjern sanktioner mod Tyrkiet.

- Indfør globalt samarbejde mod terrorisme.

/ritzau/