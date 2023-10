Tyrkiet gennemfører flyangreb mod PKK-mål i Irak

Tyrkiet siger, at det har gennemført flyangreb i det nordlige Irak. De var rettet mod den kurdiske oprørshær PKK, og 20 mål blev ødelagt.

Det sker efter et bombeangreb tidligere søndag mod en af indenrigsministeriets bygninger i hovedstaden Ankara.

Tyrkiets indenrigsministerium siger søndag aften ifølge de tyrkiske statsmedier, at en af angriberne var fra PKK.

Flyangrebene i det nordlige Irak var rettet mod PKK's baser i Gara, Hakurk, Metina og Qandil, hedder det.

Præsident Recep Tayyip Erdogan fordømte i en tale ved åbningen af parlamentet søndag angrebet.

- De, som truer borgernes fred og sikkerhed har ikke opnået deres mål. Det vil de aldrig komme til, sagde han.

Tidligere søndag har Kurdistans Arbejderparti ( PKK ) påtaget sig ansvaret for bombeeksplosionen. Organisationen er på EU's terrorliste

- En offerhandling blev udført mod det tyrkiske indenrigsministerium af et hold fra vores udødelige brigade, oplyste PKK til nyhedsbureauet ANF, som er tæt på den kurdiske bevægelse.

To angribere blev dræbt ved aktionen.

Sverige er indtil for nylig blevet beskyldt af Tyrkiet for at huse PKK-terrorister.

Det har været stærkt medvirkende til, at Nato-landet Tyrkiet endnu ikke har godkendt Sverige som nyt medlem af alliancen. Det kræver enighed blandt samtlige Nato-lande for at blive medlem.

Erdogan lovede på et Nato-møde i sommer, at parlamentet I Ankara i oktober vil godkende svensk medlemskab.

/ritzau/Reuters