Tyrkiet gør klar til at sende soldater til Libyen

Tyrkiet overvejer, om syriske oprørskrigere skal være en del af Tyrkiets militære støtte til Libyens regering.

Inden længe kan der være tyrkiske soldater i Libyen, der kæmper på den pressede libyske regerings side.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har mandag anmodet det tyrkiske parlament om at godkende militær støtte til Libyens trængte regering.

Erdogan har sagt, at den internationalt anerkendte regering i Libyen har anmodet Tyrkiet om støtte til at bekæmpe en offensiv fra general Khalifa Haftars styrker.

Præsidentens eget parti, AKP, har sammen med sine allierede flertal i parlamentet i Ankara. Derfor er det ventet, at det i næste uge vil godkende udsendelsen af soldater til Libyen.

Fire højtstående kilder i Tyrkiet siger, at regeringen overvejer at sende syriske oprørskrigere til Libyen for at hjælpe regeringen i Tripoli.

De syriske oprørere stod i spidsen for den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien i oktober, hvor de kæmpede mod kurdiske styrker.

- Der er overvejelser og møder om dette spørgsmål, og der er en tendens til at gå i denne retning, siger en højtstående tyrkisk embedsmand.

- Der er ikke en endelig beslutning om, hvor mange der sendes dertil, tilføjer embedsmanden.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der følger udviklingen i Syrien, er omkring 300 pro-tyrkiske syriske krigere allerede sendt til Libyen, mens andre træner i tyrkiske lejre. Det er ikke bekræftet fra officielt hold.

Khalifa Haftars oprørshær, som har opbakning fra Rusland, Egypten, Jordan og De Forenede Arabiske Emirater, har endnu ikke formået at nå frem til centrum af den libyske hovedstad.

Men den rykker langsomt fremad med hjælp fra soldater fra Rusland og Sudan og droner, som Emiraterne har sendt til Libyen, oplyser diplomater.

/ritzau/Reuters