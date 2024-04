Tyrkiet har anholdt 36 formodede IS-medlemmer

I Tyrkiet har myndighederne anholdt 36 personer, som er mistænkt for at have forbindelse til Islamisk Stat (IS).

Anholdelserne er foretaget under operationer i fire provinser, oplyser indenrigsminister Ali Yerlikaya.

Der blev fundet en del skydevåben under politiets razziaer, siger han.

I et indlæg på X, det tidligere Twitter, skriver Yerlikaya, at de anholdte ifølge anklagemyndigheden har været aktive i IS ved at finansiere og skaffe forsyninger til gruppen.

IS har udført flere angreb i Tyrkiet. Gruppen har blandt andet taget skylden for et natklubangreb i Istanbul den 1. januar 2017, hvor 39 mennesker blev dræbt.

I juni 2014 udråbte Islamisk Stat (IS) sit såkaldte kalifat i dele af Syrien og Irak efter kampe mod oprørsgrupper og den syriske hær.

Da IS var på sit højeste, kontrollerede gruppen et område på 88.000 kvadratkilometer med omkring ti millioner indbyggere.

Blandt andet fik IS kontrol over millionbyen Mosul i Irak og Raqqa i Syrien, som blev kaldt kalifatets "hovedstad".

Da Islamisk Stats kalifat blev nedkæmpet under krigen i Syrien spillede den kurdiske YPG-milits en hovedrolle i nedkæmpelsen, og YPG blev en vigtig allieret for USA. Men Tyrkiet anser militsen for at være en "terrorgruppe", som er allieret med Kurdistans Arbejderparti, PKK, i Tyrkiet.

/ritzau/Reuters