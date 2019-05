Tyrkiet holder nyvalg i Istanbul efter Erdogan-nederlag

Valgkommissionen i Tyrkiet har annulleret resultat fra Istanbuls lokalvalg. - Diktatur, siger oppositionen.

Godt en måned efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, den 31. marts led flere nederlag ved de tyrkiske lokalvalg, får præsidenten nu en chance for oprejsning i Tyrkiets største by, Istanbul.

Det står klart, efter at landets valgkommission mandag har annulleret resultatet af lokalvalget i Istanbul. Der skal derfor holdes nyvalg.

Erdogans regeringsparti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), mistede magten i Istanbul ved lokalvalget. I stedet vandt borgmesterkandidaten fra Tyrkiets største oppositionsparti, CHP, Ekrem Imamoglu.

Hans sejr blev sikret med et yderst snævert flertal.

Efterfølgende klagede Erdogans parti over resultatet. Det påstod, at uregelmæssigheder ved valget påvirkede resultatet.

CHP's viceformand, Onursal Adiguzel, kritiserer i skarpe vendinger valgkommissionens beslutning om at udskrive nyvalg.

- Det er ulovligt at vinde over AKP. Det her system, der underkender folkets vilje og ignorerer loven, er hverken demokratisk eller lovligt. Det er åbenlyst diktatur, siger viceformanden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den tyrkiske tv-station Haberturk er årsagen til det annullerede valgresultat, at nogle af de valgtilforordnede ikke var embedsmænd.

Ud over nederlaget i Istanbul mistede Erdogans parti ved valget blandt andet også kontrollen over Tyrkiets hovedstad, Ankara.

AKP har aldrig tidligere mistet kontrollen i hovedstaden siden det islamiske partis oprettelse tilbage i 2001. Heller ikke i storbyen Istanbul har partiet tidligere mistet magten ved et lokalvalg.

Det var i Istanbul, at Erdogan som borgmester fra 1994 til 1998 begyndte sin vej mod toppen i tyrkisk politik.

En økonomisk krise og en svækket tyrkisk lira var blandt hovedårsagerne, til at Erdogan og AKP mistede opbakning ved valget 31. marts.

/ritzau/AP