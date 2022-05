Tyrkiet: Klar til at tale Nato med Finland og Sverige

Tyrkisk bekymring for Sverige og Finland i Nato, men klar til at tale medlemskab, siger udenrigsminister.

Tyrkiet er parat til at tale med Finland og Sverige om deres eventuelle ansøgninger om at blive Nato-lande.

Også selv om Tyrkiet har beskyldt dem for at huse terrorister.

Det siger Tyrkiets udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, ved ankomsten til et uformelt møde for Natos udenrigsministre i Berlin lørdag aften.

- Et stort flertal af den tyrkiske befolkning er imod, at disse lande, der støtter terrororganisationen PKK, skal være medlemmer, siger han.

- Men det er spørgsmål, som vi må tale om med vore Nato-allierede og med disse lande, tilføjer Cavusoglu.

Finland og Sverige er i en proces, hvor de muligvis kun er et par dage fra at meddele, at de opgiver deres neutralitet og i stedet søger om at blive Nato-lande.

Det skyldes den uvished, som Europas sikkerhed er kastet ud i efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar.

Både den finske og den svenske udenrigsminister er med ved det uformelle topmøde i den tyske hovedstad.

Reuters skriver, at udenrigsminister Cavusoglu ved sin ankomst sagde, at de skandinaviske landes støtte til den kurdiske organisation PKK er "uacceptabel og oprørende".

- Problemet er, at disse to lande åbent støtter og engagerer sig med PKK og YPG. Det er terrororganisationer, der har angrebet vore soldater hver dag, siger han.

/ritzau/AFP