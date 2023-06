Tyrkiet næsten fordobler renten i politisk kovending

I en politisk kovending hæver Tyrkiets centralbank den toneangivende rente fra 8,5 til 15 procent. Det sker for at bekæmpe den tårnhøje inflation i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP torsdag.

Beslutningen er truffet på det første rentemøde i centralbanken, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan blev genvalgt i maj.

Renteforhøjelsen var ventet, da Erdogan tidligere har signaleret, at han kunne være på vej mod en mere traditionel økonomisk politik.

I en periode blev centralbanken i modstrid med gængs økonomisk politik ved med at sænke renten trods stigende inflation.

Nu kommer der nye toner fra centralbanken.

- Pengepolitikken bliver strammet så meget som nødvendigt på en rettidig og gradvis måde, indtil der er en markant forbedring i inflationsprognosen, udtaler banken.

Særligt udnævnelsen af Mehmet Simsek som finansminister i Erdogans nye regering har været opfattet som et tegn på nye tider i den økonomiske politik.

Centralbanken er formelt uafhængig, men under stort politisk pres, påpeger Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri.

Den markedsvenlige Simsek var internationalt respekteret som finansminister og vicepremierminister fra 2009 til 2018 og har siden været kritisk over for Erdogans uortodokse økonomiske politik.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er der tale om den første forhøjelse af den toneangivende rente i over to år.

Det er ifølge Allan Sørensen på høje tid.

- Tyrkerne kæmper med ufattelig høj inflation. Priserne er steget med 40 procent over det seneste år, siger han i en skriftlig kommentar.

- Derfor er det ikke overraskende, at renten skal højere op. Det overraskende har derimod været, at de begyndte at sætte renten ned i en periode med tordnende høj inflation.

/ritzau/