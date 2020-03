Tyrkiet rejser tiltale mod saudisk eksspionchef for Khashoggi-drab

En eksrådgiver og en eksspionchef anklages for at opildne til drab, mens 18 andre sigtes for at udføre det.

Tyrkiet har gjort anklageskriftet klar og rejser tiltale mod 20 saudiarabere i sagen om drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Det oplyser den tyrkiske anklagemyndighed onsdag.

Blandt de 20 er den tidligere næstkommanderende i Saudi-Arabiens efterretningsvæsen og en tidligere rådgiver for den saudiarabiske konge.

De to anklages for at have "opildnet til overlagt drab med uhyrlige hensigter".

De 18 andre har ifølge anklageren udført selve drabet.

Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i en tyrkiske millionby Istanbul i oktober 2018.

Drabet vakte stor opmærksomhed over hele verden og har været en alvorlig plet på den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans omdømme.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA mener - i lighed med en del vestlige lande - at kronprinsen beordrede drabet. Det har Saudi-Arabien afvist.

Khashoggi havde både saudiarabisk og amerikansk statsborgerskab. Han skrev blandt andet for avisen Washington Post.

Anklageskriftet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra de nu tiltaltes mobiltelefoner, deres ind- og udrejser af Tyrkiet og tilstedeværelse på konsulatet.

Desuden har de tyrkiske anklagere indhentet vidneudsagn og foretaget analyser af Khashoggis telefon, computer og iPad, fremgår det af meddelelsen.

I december dømte en saudiarabisk domstol fem mennesker til døden og idømte tre andre fængsel i sagen om drabet på journalisten.

Dengang fandt den saudiarabiske anklagemyndighed, at der ikke var beviser for, at kongens tidligere rådgiver var involveret i drabet.

Også anklagen mod den tidligere næstkommanderende i Saudi-Arabiens efterretningsvæsen blev på det tidspunkt droppet.

Det var ikke umiddelbart muligt for nyhedsbureauet Reuters at få en kommentar fra saudiarabiske myndigheder onsdag.

/ritzau/